Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Обвинения России со стороны США в якобы недостаточном обеспечении безопасности Запорожской АЭС, а также в якобы избиении сотрудников станции являются ложью, сообщает российское посольство в Вашингтоне.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никаких доказательств не приводится, а главный виновник происходящего вновь оставлен за скобками. Очевидно, что в Вашингтоне не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить нашу страну», — заявили дипломаты.

В посольстве указали, что под эти лживые обвинения Вашингтона киевские военные продолжают наносить артиллерийские удары по атомной электростанции. Дипломаты уточнили, что к 18 августа украинские боевики 12 раз обстреливали Запорожскую АЭС и город Энергодар. При этом отсутствие должной реакции со стороны Вашингтона порождает уверенность киевского режима в своей безнаказанности.

«Предупреждаем, что подобная безответственная риторика США подталкивает ВСУ к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, с последствиями которой Европе придется справляться многие десятилетия», — подчеркнули в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа киевские военные обстреляли Энергодар из тяжелой артиллерии. Киевский режим, обстреливая город и Запорожскую АЭС, создает угрозу ядерной катастрофы.