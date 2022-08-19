Красноярск, , 05:42 — REGNUM В уборочную кампанию по состоянию на 18 августа включились более половины зернопроизводящих районов Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства и торговли.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день в уборочной принимает участие 21 район. С 37 тыс. га собрано 99 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность — 26,8 ц/га.

По словам министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова, уборочная идёт более высокими темпами в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. «В крае созданы все предпосылки, чтобы получить высокий урожай, дело только за погодой», — отметил он.

В этом году красноярские аграрии планируют вывести в поля около 2,5 тыс. зерноуборочных комбайнов. Пока урожай убирают около 110 из них.

По информации профильного министерства, с начала 2022 года земледельцы края приобрели около 1,4 тыс. единиц новой сельхозтехники на сумму 6,5 млрд рублей. В этом году на техническое и технологическое обновление агропромышленного комплекса из краевого бюджета выделено 1,5 млрд рублей.

Напомним, аграриям предстоит убрать урожай с площади более 1,5 млн гектаров. Это на 4,5% больше, чем в 2021 году. Зерновые и зернобобовые уберут с 958 тыс. гектаров, масличные — с 235 тыс. гектаров. Под картофель отведено более 6,1 тыс. гектаров, под овощи — 1,1 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году краевые сельхозпроизводители намолотили 2,9 млн тонн зерна в бункерном весе с 924,5 тыс. га. Урожайность зерновых и зернобобовых составила 31,5 ц/га.

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