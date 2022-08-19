Бразилиа, 19 августа 2022, 05:37 — REGNUM В схватку с блогером вступил президент Бразилии Жаир Болсонару во время выступления перед сторонниками. Об этом 18 августа сообщил канал ABC News.
Инцидент произошёл возле резиденции Болсонару, во время его выступления перед сторонниками в рамках избирательной кампании. Блогер Уилкер Леао начал снимать себя на фоне бразильского лидера, попутно комментируя выступление Болсонару и называя его во всеуслышание трусом, бездельником и «любимцем фракции казённого пирога».
Президент Бразилии долго не поддавался на провокацию и сел в машину, пытаясь не обращать внимание на активного блогера, однако не выдержал, подошёл к Леао и схватил его за одежду. Охрана была вынуждена вмешаться и разнять мужчин.
«Не снимайте это, не снимайте это! Это его право (протестовать), но он был невежлив», — призывал Болсонару своих сторонников.
Отмечается, что после стычки бразильский лидер и блогер поговорили около пяти минут, затем Болсонару вернулся в автомобиль и уехал.
Напомним, Болсонару выдвинул свою кандидатуру на пост главы Бразилии во время съезда Либеральной партии в Рио-де-Жанейро. Его соперником станет экс-глава Бразилии Лула да Силва, представивший свою кандидатуру на прошлой неделе. Первый тур президентских выборов состоится в Бразилии в начале октября текущего года.
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