Бразилиа, 19 августа, 2022, 05:37 — ИА Регнум. В схватку с блогером вступил президент Бразилии Жаир Болсонару во время выступления перед сторонниками. Об этом 18 августа сообщил канал ABC News.

(сс) Senado Federal Жаир Болсонару

Инцидент произошёл возле резиденции Болсонару, во время его выступления перед сторонниками в рамках избирательной кампании. Блогер Уилкер Леао начал снимать себя на фоне бразильского лидера, попутно комментируя выступление Болсонару и называя его во всеуслышание трусом, бездельником и «любимцем фракции казённого пирога».

Президент Бразилии долго не поддавался на провокацию и сел в машину, пытаясь не обращать внимание на активного блогера, однако не выдержал, подошёл к Леао и схватил его за одежду. Охрана была вынуждена вмешаться и разнять мужчин.

«Не снимайте это, не снимайте это! Это его право (протестовать), но он был невежлив», — призывал Болсонару своих сторонников.

Отмечается, что после стычки бразильский лидер и блогер поговорили около пяти минут, затем Болсонару вернулся в автомобиль и уехал.

Напомним, Болсонару выдвинул свою кандидатуру на пост главы Бразилии во время съезда Либеральной партии в Рио-де-Жанейро. Его соперником станет экс-глава Бразилии Лула да Силва, представивший свою кандидатуру на прошлой неделе. Первый тур президентских выборов состоится в Бразилии в начале октября текущего года.