Вашингтон, , 05:37 — REGNUM Командование специальных операций ВВС США 19 августа подтвердило, что в связи с техническими проблемами, влияющими на безопасность полётов, эксплуатация базирующихся в Японии конвертопланов CV-22 Osprey приостановлена. Об этом говорится в ответе военных на запрос телеканала NHK о приостановке эксплуатации этих конвертопланов в Японии.

Конвертоплан MV-22 Osprey U.S. Air Force

командование специальных операций ВВС США «Будут досконально изучены проблемы, а также будут приняты меры по снижению вероятности возникновения инцидентов».

В октябре 2018 года пять своих конвертопланов США разместили на базе Йокота в Токио, где к 2024 году планируется развернуть ещё пять машин. Ранее 24 CV-22 Osprey были размещены на Окинаве. Военное ведомство Японии также располагает несколькими американскими конвертопланами, число которых планируется довести до 17. Эксплуатация CV-22 Osprey по всему миру сопровождалась многочисленными мелкими поломками и крупными авариями, несколько машин потерпели катастрофу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о приостановке эксплуатации всех конвертопланов CV-22 Osprey со ссылкой на источники заявило агентство Kyodo.

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