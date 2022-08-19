Екатеринбург, , 05:32 — REGNUM В Екатеринбурге работы на электросетевых объектах выполнены на 82% от плана. Об этом заявил представитель АО «Екатеринбургская электросетевая компания» Александр Евдокевич.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, специалисты отремонтировали 44 километра линий электропередачи, 20 трансформаторов, 40 трансформаторных подстанций и 99 выключателей. Кроме того, они расчистили более 16 гектаров охранной зоны воздушных линий.

Также комплексно отремонтировано шесть подстанций. Полностью работы будут завершены до 1 октября.

Представитель МУП «Водоканал» Сергей Коробицын отметил, что капитальный ремонт осуществлён уже на 90% оборудования и гидросооружений. Подготовка хозяйства к зиме продолжается.