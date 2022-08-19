Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 19 августа, 2022, 05:30 — ИА Регнум. В санатории-профилактории «Металлург» в Комсомольске-на Амуре проводится проверка из-за выявления инфекции у десяти детей. Их госпитализировали с энтеровирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Today.kz Ребенок в больнице

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«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц санатория и контролирующих органов», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве намерены наказать виновных в ЧП. Обстоятельства и причины массовой заболеваемости детей устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, подозревает следственный комитет сотрудников детского лагеря «Юнга» в Приморье, откуда 24 ребёнка 17 августа попали в больницу с симптомами пищевого отравления. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ.