Буэнос-Айрес, , 05:28 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес представил Национальный план по развитию науки, технологий и инноваций 2030. Ожидается, что реализация этой стратегии позволит искоренить бедность и обеспечить продовольственную безопасность страны, заявил Фернандес в ходе пресс-конференции.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Как у государства, у нас есть все ресурсы, которые требуются миру, такие как возобновляемые и чистые источники энергии, а также пища. У нас есть большие возможности стать мировым поставщиком», — заявил он.

По словам Фернандеса, Аргентина располагает одними из крупнейших шельфовых месторождений газа, а также большими залежами лития. В свою очередь, министр науки Дэниэль Фильмус отметил, что план определит будущее Аргентины в этих сферах на ближайшие несколько лет.

Разработкой плана занимались множество представителей научного сектора, бизнеса, а также общественных организаций. По словам Фернандеса, в разработке принимали участие жители всех провинций Аргентины.