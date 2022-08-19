Екатеринбург, , 05:22 — REGNUM В Екатеринбурге объекты электросетевого хозяйства готовы к зиме на 75%. Об этом заявила гендиректор муниципального предприятия «Многопрофильные энергетические системы» Ольга Мошинская, сообщает пресс-служба мэрии.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Она оценила готовность тех объектов, которые закреплены за организацией. Специалисты проводят осмотры сетей, а также восстанавливают изоляцию, если это необходимо. Все работы планируют закончить к октябрю. При этом котельная на улице Студенческой, 49, обеспечивающей тепловой энергией и горячей водой жителей нескольких домов, составляет 100%.

Представитель АО «Екатеринбурггаз» Ирина Александрова отметила, что подготовка городского газового хозяйства к осенне-зимнему периоду уже практически завершена. Сейчас подходит к концу контрольная опрессовка газопроводов.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон начинается на Урале 15 сентября. А 15 мая он подходит к концу.