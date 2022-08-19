Владивосток, , 05:18 — REGNUM Детский лагерь «Юнга», откуда 17 августа в больницу попали 24 ребёнка, перестал работать из-за запрета управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Там обнаружили кишечную инфекцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

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Выяснилось, что в лагере не соблюдали температурный режим при хранении продуктов, а также пренебрегали другими требованиями при приготовлении пищи. Итогом стали 19 случаев острой кишечной инфекции, в том числе 18 — у детей.

Инфекционный очаг локализован, проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия. О групповой заболеваемости в лагере уведомят суд, который примет решение о приостановке его работы.

Как сообщало ИА REGNUM, следственный комитет подозревает сотрудников детского лагеря «Юнга» в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ.