Пекин, 19 августа, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн призвал к эффективным мерам по обеспечению безопасности и поставок энергии и электроэнергии, поскольку страна сталкивается с рекордным спросом на электроэнергию в условиях высоких температур и засухи, сообщает 18 августа газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Во время встречи в Государственной сетевой корпорации Китая, Хань подчеркнул, что энергетика и энергоснабжение Китая находятся «в критическом периоде» на фоне летнего пикового спроса, и необходимо принять эффективные меры для обеспечения энергоснабжения и безопасности без каких-либо ошибок.

Безопасность и снабжение энергией и электроэнергией являются основной гарантией стабильного экономического и социального функционирования, сказал Хань, подчеркнув, что необходимо решительно избегать перебоев в подаче электроэнергии и ускорить реализацию ключевых проектов.

Хань также сказал, что необходимо усилить общее планирование и координацию по всей стране и контроль за распределением нагрузки, чтобы обеспечить безопасность электроснабжения. Он также подчеркнул, что Китай должен использовать функции рыночных механизмов и улучшить государственное регулирование для обеспечения стабильности цен на энергоносители.

Акцент Ханя на обеспечении электроснабжения был сделан в то время, когда некоторые энергетические компании и местные органы власти, как сообщается, предпринимают шаги по ограничению электроснабжения компаний и жителей, поскольку спрос на электроэнергию резко вырос в летнее время.

Согласно отчету National Business Daily, несколько районов и округов города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая опубликовали предложения по стимулированию сокращения промышленного и коммерческого энергопотребления. В отчете отмечается, что в результате некоторые компании в Чунцине попросили сотрудников работать из дома.

Базирующаяся в Сычуани компания Dazhou Electric Power Group также недавно выпустила уведомление, в котором говорится, что компания может упорядоченно ограничить потребление электроэнергии для бытовых потребителей, если давление на электросети не будет снижено.

Между тем, малое количество осадков на юге Китая, включая провинции Сычуань, Юньнань и Гуйчжоу, создает проблемы для местных гидроэлектростанций, и наблюдатели за рынком заявили, что засуха может повредить энергоснабжению в восточном Китае, но последствия будут сезонными и краткосрочными.