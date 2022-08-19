Токио, , 05:05 — REGNUM Энергетические и газовые компании Японии намерены в ближайшее время подписать контракты с новым российским оператором на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2». Об этом со ссылкой на источник 19 августа сообщает газета Asahi.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

представитель японской компании «Крайний срок нашего ответа близится, мы уведомим (российскую сторону) о нашем намерении в ближайшее время заключить контракты».

По информации газеты, условия поставок СПГ с «Сахалина-2» при новом операторе для японских компаний не изменились. Но у японской стороны вызывает опасение то, что впоследствии условия контрактов могут быть скорректированы в менее выгодную для покупателей сторону.

представитель другой японской компании «Даже если какое-то время поставки будут осуществляться как и прежде, зимой они могут сказать нам об их сокращении. Не думаю, что сейчас можно говорить о чувстве облегчения».

Ранее японские СМИ сообщали, что несколько компаний, включая Kyushu Electric Power и Saibu Gas, уже получили уведомление о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору. СМИ подчёркивали, что японские компании, закупающие энергоресурсы в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-2», смогут сохранить условия контрактов и объёмы поставок.

Напомним, 2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для реализации проекта «Сахалин-2» создаётся ООО «Сахалинская Энергия», которому перейдут все права от оператора с иностранным участием Sakhalin Energy.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уведомления о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору получили уже несколько японских компаний, покупающих российский СПГ.

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