Токио, 19 августа, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Энергетические и газовые компании Японии намерены в ближайшее время подписать контракты с новым российским оператором на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2». Об этом со ссылкой на источник 19 августа сообщает газета Asahi.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

представитель японской компании «Крайний срок нашего ответа близится, мы уведомим (российскую сторону) о нашем намерении в ближайшее время заключить контракты».

По информации газеты, условия поставок СПГ с «Сахалина-2» при новом операторе для японских компаний не изменились. Но у японской стороны вызывает опасение то, что впоследствии условия контрактов могут быть скорректированы в менее выгодную для покупателей сторону.

представитель другой японской компании «Даже если какое-то время поставки будут осуществляться как и прежде, зимой они могут сказать нам об их сокращении. Не думаю, что сейчас можно говорить о чувстве облегчения».

Напомним, 2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для реализации проекта «Сахалин-2» создаётся ООО «Сахалинская Энергия», которому перейдут все права от оператора с иностранным участием Sakhalin Energy.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уведомления о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору получили уже несколько японских компаний, покупающих российский СПГ.