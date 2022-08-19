Пекин, , 05:02 — REGNUM Министерство науки и технологий Китая опубликовало план действий по сокращению выбросов углерода на период с 2022 по 2030 год, в котором говорится о сокращении выбросов углекислого газа от ВВП на 18% и 13,5% потребления энергии на единицу ВВП к 2025 году по сравнению с уровнями 2020 года, сообщает 18 августа газета Global Times.

Выбросы углерода SD-Pictures

План был выпущен для продвижения серии технологических инноваций, чтобы обеспечить успех в достижении пика выбросов углерода до 2030 года, а также зарезервировать исследования и разработки для обеспечения углеродной нейтральности до 2060 года.

План включал 10 мер по достижению целей по выбросам углерода, включая низкоуглеродную трансформацию энергии, исследования и разработки в области соответствующих технологий, программы и развитие талантов, а также поддержку компаний, занимающихся низкоуглеродными технологиями.

В секторе преобразования низкоуглеродной энергии в рамках плана было обещано улучшить самоинновацию энергетических технологий, чтобы ускорить замену ископаемой энергии к 2030 году. Согласно плану, к 2030 году должна быть внедрена группа методов для сокращения выбросов углекислого газа в ряде энергоемких отраслей с высоким уровнем выбросов, включая сталелитейную, бетонную, химическую промышленность и цветную металлургию.

В плане упоминалось о реализации 50 низкоуглеродных демонстрационных программ с различными направлениями к 2030 году, а также о выборе около 500 компаний с низкоуглеродными технологиями и создании группы ведущих компаний. Китай объявил, что к 2020 году выбросы CO2 достигнут пика к 2030 году, а углеродная нейтральность будет достигнута к 2060 году, что является жизненно важным шагом для решения проблемы глобального изменения климата.