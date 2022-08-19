Вашингтон, 19 августа, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Зацикленность Соединенных Штатов на антироссийских санкциях не позволяет Вашингтону понять, что такой подход в отношении с Россией не сработал, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба дипломатического представительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу», — заявил он.

Антонов отметил, что российская экономика не рухнула из-за санкций Запада. При этом посол обвинил Вашингтон в дестабилизации всей мировой экономики, которая и так страдает от последствий пандемии коронавирусной инфекции. Дипломат добавил, что от антироссийских санкций в первую очередь пострадало торгово-экономическое сотрудничество между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники рассказало, что США и западные страны боятся вводить новые санкции против России из-за низкой поддержки среди других государств. Источники отмечали, что множество стран мира не хотят подрывать свои отношения с Москвой.