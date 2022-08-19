Пекин, , 04:56 — REGNUM Американская компания Apple впервые ведет переговоры о производстве Apple Watch и MacBook во Вьетнаме, что является «еще одной победой для страны Юго-Восточной Азии, поскольку американский технологический гигант стремится диверсифицировать производство вдали от Китая», сообщило японское издание Nikkei, однако это является выражением не конкуренции между Вьетнамом и Китаем, а сотрудничества, оппонирует 17 августа автор китайской газеты Global Times.

Вьетнам

Развертывание глобальной цепочки поставок Apple уже давно рассматривается как ключевой показатель тенденций движения международных производственных цепочек. В нынешнем глобальном общественном мнении, в котором доминируют усиливающиеся антикитайские взгляды Запада, неудивительно, что некоторые иностранные СМИ используют новости об Apple для раздувания конкуренции между Китаем и Вьетнамом. Тем не менее, углубление сотрудничества в производственной цепочке между Китаем и Вьетнамом не будет подорвано этими воинственными заявлениями, считает автор.

Глядя на общую картину китайско-вьетнамского экономического и торгового сотрудничества, план переноса части производственной линии продуктов Apple, безусловно, не означает, что юго-восточная страна крадет возможности развития Китая. Напротив, это отражает взаимодополняющий характер китайской и вьетнамской промышленности, что способствует углублению региональной промышленной интеграции. Это может стать возможностью для дальнейшего содействия развитию китайско-вьетнамских экономических и торговых отношений, а не препятствием, добавляет он.

Что касается Вьетнама, то, хотя юго-восточная страна находится под давлением принуждения США к созданию промышленной цепочки, исключающей Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе, она прекрасно знает, что конечная цель США — вернуть заводы обратно в США, чтобы создать больше внутренних рабочих мест. Собственные интересы Вьетнама в области развития, безусловно, не находятся в поле зрения американских политиков.

Ни для кого не секрет, что США рассматривают страны Азиатско-Тихоокеанского региона как шахматные фигуры в своей геополитической игре и не заинтересованы в том, чтобы помогать им наращивать производственную мощь. Для ускорения экономического роста Вьетнаму необходимо дальнейшее углубление интеграции, связанной с азиатско-тихоокеанским сотрудничеством.

Китай, с другой стороны, обладает уверенностью и возможностями для противодействия экономической агрессии США. Учитывая силу и размер своего производственного сектора, Китаю не нужно беспокоиться о том, что Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии заменят его в качестве мирового производственного центра, не говоря уже о том, чтобы рассматривать Вьетнам как конкурента.

«Очевидно, что между Китаем и Вьетнамом формируется тесное сотрудничество в производственной цепочке, а не более жесткая конкуренция. В последние годы не только транснациональные компании, но и китайские компании наращивают свои инвестиции в АСЕАН, напрямую создавая заводы и другие средства для переноса производственной цепочки в некоторые страны Юго-Восточной Азии с более низкими производственными затратами, такими как рабочая сила. С точки зрения взаимосвязи между восходящим и нисходящим звеньями производственной цепочки, движение производства отражает скорее взаимодополняемость отраслей, чем конкуренцию», — отмечает автор.

С точки зрения структуры импорта и экспорта Вьетнам в основном импортирует сырье, комплектующие и производственное оборудование из Китая, Южной Кореи и других стран. После завершения сборки и обработки компания экспортирует продукцию в США, ЕС и другие страны. Эта структура не может быть изменена ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

В некотором смысле производственный сектор Вьетнама следует по пути, по которому пошел Китай, но глобальная среда совершенно иная. Рост «Made in China» был осуществлен в рамках процесса глобализации, в то время как развитие Вьетнама происходит на фоне растущей геополитической и торговой напряженности, вызванной США. В этом контексте Вьетнаму может потребоваться больше времени и усилий для наращивания своих производственных преимуществ, подытоживает автор.