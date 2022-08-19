Курган, 19 августа, 2022, 04:54 — ИА Регнум. В Кургане объявлен тендер на ремонт Чеховского моста. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Курган

Начальная цена контракта — 154,7 млн рублей. Будущему подрядчику необходимо будет обновить конструкции Чеховского моста и покрыть асфальтом.

Срок выполнения ремонта моста — с 12 сентября 2022 года по 30 ноября 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Кургане ремонтируются Кировский и Некрасовский мосты.