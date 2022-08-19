Красноярск, , 04:38 — REGNUM В пятницу, 19 августа, в Красноярске переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха +15… +18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Заморозки Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В 8:20 на Театральной площади было +12 °C.

Ночью с 19 на 20 августа ожидается до +8… +12 °C, облачно, временами дождь.

Скорость северо-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В субботу, 20 августа, в Красноярске до +13… +16 °C, облачно, временами небольшой дождь. Ночью — до +10… +13 °C.

В воскресенье, 21 августа, в Красноярске ожидается до +15… +17 °C днём и до +10… +13 °C ночью. Облачно, временами дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 19 августа в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве в воздухе и на поверхности почвы ночью местами ожидаются заморозки до −2 °C.

19 августа на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный северный ветер на порывах до 15−18 м/с.

В Туве местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса. В южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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