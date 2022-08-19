Джакарта, 19 августа, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Просьба организовать встречу президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях саммита G20 в Индонезии от Киева не поступала. Об этом 19 августа сообщил посол Индонезии в России Хосе Таварес в беседе с РИА Новости в рамках фестиваля в честь 77-й годовщины провозглашения независимости Республики Индонезия.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Глава индонезийской дипмиссии в Москве уточнил, что Индонезия хотела бы способствовать диалогу между Украиной и Россией и провести встречу лидеров этих двух стран на полях саммита G20 на Бали. Таварес отметил, что Киев не выходил на представителей Индонезии с подобным предложением.

«Индонезия пригласила, конечно же, Россию, президента Путина, как члена «двадцатки», но и Зеленского, чтобы попробовать наладить какой-то контакт», — добавил посол Индонезии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Индонезии Джоко Видодо подтвердил намерение президента России Путина посетить саммит G20, который состоится в ноябре текущего года на Бали.

Уточняется, что приглашение на саммит G20 было направлено в качестве компромисса Украине, которая не входит в «двадцатку», но сможет присутствовать в качестве гостя.