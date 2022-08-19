Саров, Нижегородская область, , 04:24 — REGNUM Тактическое ядерное оружие следует вернуть на корабли российского Военно-морского флота, заявил почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев.

Корабли ВМФ Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами — вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», — приводит его слова РИА Новости.

Академик добавил, что тактическое ядерное оружие сняли с боевых кораблей ВМФ по решению президента СССР Михаила Горбачева по договоренностям с США. При этом, отметил Илькаев, никаких официальных соглашений по этому вопросу не заключалось. Поэтому, по словам академика, нет ограничений на возвращение тактического ядерного оружия флоту.

Отметим, что в настоящее время в ВМФ России ядерное оружие есть только у атомных подводных лодок. В частности, баллистические ракеты с ядерными зарядами размещаются на ракетных подводных крейсерах стратегического назначения.