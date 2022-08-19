США, 19 августа, 2022, 04:23 — ИА Регнум. В аэропорту небольшого американского города Уотсонвилль (штат Калифорния) 18 августа при заходе на посадку столкнулись два легкомоторных самолёта. Об этом со ссылкой на Федеральное авиационное управление США сообщает газета The Washington Post.

Самолет Cessna

По предварительной информации, на борту одномоторного самолёта Cessna 152 был только пилот, в двухмоторной Cessna 340 находились два человека. Из людей, находившихся на земле (на аэродроме) никто не пострадал, но в администрации Уотсонвилля сообщили о нескольких погибших из тех, кто находился на борту потерпевших крушение самолётов. Более точных данных к настоящему моменту не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии два человека погибли во время крушения легкомоторного самолёта.