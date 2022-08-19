Нью-Йорк, США, , 03:37 — REGNUM Серия взрывов в Афганистане, в результате которых погибли и пострадали более 250 человек, вызывает озабоченность у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, заявил официальный представитель генсека организации Фархан Хак в ходе брифинга.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Генеральный секретарь ООН выражает глубокую обеспокоенность серией взрывов в Афганистане, в результате которых в этом месяце погибли и получили ранения более 250 человек, в том числе дети», — заявил он.

Также Гутерреш осудил теракт, произошедший в Кабуле 17 августа, и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа взрыв произошел в мечети на севере Кабула. В результате взрыва погиб 21 человек, еще 40 получили ранения различной степени тяжести. По предварительной версии, бомба была заложена внутри здания религиозного учреждения.

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