Нью-Йорк, США, 19 августа, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Серия взрывов в Афганистане, в результате которых погибли и пострадали более 250 человек, вызывает озабоченность у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, заявил официальный представитель генсека организации Фархан Хак в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Генеральный секретарь ООН выражает глубокую обеспокоенность серией взрывов в Афганистане, в результате которых в этом месяце погибли и получили ранения более 250 человек, в том числе дети», — заявил он.

Также Гутерреш осудил теракт, произошедший в Кабуле 17 августа, и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа взрыв произошел в мечети на севере Кабула. В результате взрыва погиб 21 человек, еще 40 получили ранения различной степени тяжести. По предварительной версии, бомба была заложена внутри здания религиозного учреждения.