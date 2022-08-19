Лондон, 19 августа, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Власти Великобритании выделят для помощи жителям Украины, Сирии и стран Восточной Африки в общей сложности £36 млн ($43,2 млн). Об этом сообщается на сайте британского министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Такой шаг приурочен к Международному дню гуманитарной помощи. £15 млн ($18,3 млн) будет направлено на поддержку около 200 тысяч украинских беженцев в Польше и внутренне перемещенных лиц на территории самой Украины.

Еще £14 млн ($16,8 млн) предназначены для жителей государств Восточной Африки, включая Сомали, Эфиопию, Судан. По информации ведомства, в этом регионе около 48 млн человек попали в тяжелую ситуацию из-за дефицита продовольствия.

Кроме того, £7 млн ($8,4 млн) будут выделены для помощи сирийским беженцам, которые перебрались в Ливан. Указанные средства будут перечислены через Всемирную продовольственную программу ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа издание The Daily Telegraph распространило информацию, согласно которой как минимум четверть жителей Великобритании готовы принять у себя беженцев с Украины, но на срок, не превышающий шесть месяцев.

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