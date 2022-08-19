Пхеньян, , 03:32 — REGNUM Северная Корея никогда не согласится на предложения Южной Кореи по экономической помощи в обмен на ядерное разоружение, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, сообщает ЦТАК.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Она отреагировала на заявления президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, сделанные 15 августа по случаю 100-дневного пребывания на посту главы государства. По словам Ким Ё Чжон, она решила высказаться ряди южнокорейского народа, который ждет реакции Пхеньяна на заявления Сеула.

«Самым отвратительным является то, что он развязно нес вздор, что в случае прекращения ядерных разработок и поворота на практическую денуклеаризацию будет предлагать нам некую «решительную, всеобъемлющую и смелую идею», способствующую радикальному улучшению экономики и жизни населения», — указала она.

Ким Ё Чжон указала, что в первую очередь южнокорейские власти начали усиливать сотрудничество с Соединенными Штатами и другими государствами, проводящими враждебную политику по отношению к КНДР. Она назвала наивным предложение экономической помощи в ответ на денуклеаризацию. По словам политика, идея денуклеаризации Корейского полуострова обсуждается уже более десяти лет, однако ни Сеул, ни Вашингтон не предприняли никаких практических шагов по этому вопросу.

«Раз занял власть, то в течение 2 — 3 лет надо усердно работать. Только тогда можно знать общее положение дел в мире. Лучше заботиться о своей семье, чем касаться межкорейского вопроса, если найдется свободное время», — подчеркнула Ким Ё Чжон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что готов предложить КНДР «смелый план», направленный на нормализацию отношений. При этом в обмен на разоружение он пообещал Пхеньяну оказание экономической помощи.

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