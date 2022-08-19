Москва, 19 августа, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Производство автоматических коробок передач (АКПП), систем ABS (антиблокировочная система), ESP (электронная система стабилизации), подушек безопасности и других агрегатов и систем могут начать до 2035 года в России. Об этом сказано в проекте стратегии российского автопрома, опубликованном 18 августа на regulation. gov.ru.

Автомобильная коробка передач

Отмечается, что задача по обеспечению технологического суверенитета автомобильной промышленности станет одной из ключевых стратегических целей отрасли до 2035 года.

«Задачи по обеспечению технологического суверенитета: создание производств критической компонентной базы в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности, включая производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS, ESP, подушек безопасности», — уточняется в документе.

Также среди стратегических задач названа стимуляция создания российских производств автокомпонентов на базе отечественных и лицензированных технологий, при этом абсолютный приоритет будет соблюдаться в пользу собственных технологий, в случае их конкурентоспособности.

План мероприятий по реализации стратегии должен быть представлен правительству России до 15 декабря 2022 года.

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