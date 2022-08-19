Пермь, , 03:19 — REGNUM Арбитраж Пермского края 19 сентября 2022 года планирует начать рассмотрение иска заместителя прокурора региона к краевому правительству в лице администрации губернатора. Надзорный орган требует признать незаконным бездействие правительства, а сам спор связан с исполнением задач, прописанных в региональном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Прокуратура требует признать незаконным бездействие правительства, которое выразилось «в не обеспечении утверждения правового акта, регламентирующего порядок предоставления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований» по линии проектирования, строительства (реконструкции), капремонта и ремонта автодорог по проекту. Средства должны были пойти на достижение целевых показателей вышеуказанного проекта. Документ не был принят в срок — до 1 января 2022 года.

Прочие детали спора пока не сообщались.

Дело поступило в суд 1 августа 2022 года. Его разбирает судья Самаркин. Третьим лицом в спор пригласили министерство транспорта Пермского края.