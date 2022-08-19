Пермь, 19 августа, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Арбитраж Пермского края 19 сентября 2022 года планирует начать рассмотрение иска заместителя прокурора региона к краевому правительству в лице администрации губернатора. Надзорный орган требует признать незаконным бездействие правительства, а сам спор связан с исполнением задач, прописанных в региональном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Прокуратура требует признать незаконным бездействие правительства, которое выразилось «в не обеспечении утверждения правового акта, регламентирующего порядок предоставления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований» по линии проектирования, строительства (реконструкции), капремонта и ремонта автодорог по проекту. Средства должны были пойти на достижение целевых показателей вышеуказанного проекта. Документ не был принят в срок — до 1 января 2022 года.

Прочие детали спора пока не сообщались.

Дело поступило в суд 1 августа 2022 года. Его разбирает судья Самаркин. Третьим лицом в спор пригласили министерство транспорта Пермского края.