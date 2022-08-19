Норфолк, США, , 03:11 — REGNUM По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы, которая произошла в городе Норфолк в американском штате Виргиния. Об этом сообщило в своем микроблоге управление городской полиции.

Оружейная гильза feltom1000

Еще два человека получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

В полиции также отметили, что личности жертв инцидента пока не установлены. Информация о подозреваемых в совершении преступления пока не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в американском штате Теннесси шесть человек были ранены в результате стрельбы, произошедшей рядом с больницей городе Мемфис.

Читайте ранее в этом сюжете: В США шесть человек получили ранения при стрельбе возле больницы