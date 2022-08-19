Норфолк, США, 19 августа, 2022, 03:11 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы, которая произошла в городе Норфолк в американском штате Виргиния. Об этом сообщило в своем микроблоге управление городской полиции.

feltom1000 Оружейная гильза

Еще два человека получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

В полиции также отметили, что личности жертв инцидента пока не установлены. Информация о подозреваемых в совершении преступления пока не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в американском штате Теннесси шесть человек были ранены в результате стрельбы, произошедшей рядом с больницей в городе Мемфис.