Великий Новгород, 19 августа, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Арбитраж Новгородской области 31 августа 2022 года начнёт рассматривать иск первого заместителя прокурора Новгородской области, который выступает в интересах Российской Федерации в лице АО «123 авиационный ремонтный завод». Ответчиком по делу является московское АО «Гигант», с которого требуют взыскать более 25 млн рублей. В споре речь идёт о нарушении законодательства в сфере гособоронзаказа, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск на сумму 25 294 570 рублей был подан в связи с тем, что истец усмотрел в действиях ответчика нарушение «законодательства в сфере государственного оборонного заказа, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Договор между сторонами был подписан в мае 2020 года.

В качестве третьих лиц в спор привлекли Минобороны России, госкорпорацию «Ростех». Это было сделано «с целью установления фактических обстоятельств по делу» и в связи с тем, что судебный акт может может повлиять на права и обязанности ведомств. Прочие детали пока не известны.

Напомним, спор слушается с 4 августа 2022 года. Дело приняла судья Высокоостровская.