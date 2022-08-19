Ханты-Мансийск, 19 августа, 2022, 03:00 — ИА Регнум. В Югре введены ограничения по бешенству животных в Октябрьском муниципальном районе. Об этом сообщает Природнадзор ХМАО.

Бешенство

В посёлке Горнореченске введён карантин по бешенству животных в радиусе 2000 метров от источника возбудителя. Посещение этого участка запрещено для посторонних лиц, кроме специалистов, организующих карантинные мероприятия.

Напомним, бешенство является смертельным заболеванием и передаётся от заражённых животных к человеку обычно через укус. По данным управления Роспотребнадзора по ХМАО, в первом полугодии 2022 года в Югре от укусов животных пострадал 1741 житель региона. Это выше показателя за аналогичный период 2021 года на 29,3%.