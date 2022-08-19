Вашингтон, 19 августа, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Участие белорусских военных в предстоящих учениях «Восток» в России фундаментальным образом не меняет подход Вашингтона в отношении Минска. Он уже изменился после того, как «режим Лукашенко» принял участие в спецоперации России на Украине. Об этом рассказал журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента СШАНед Прайс во время брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Протест в Белоруссии

«Участие Белоруссии в этих учениях фундаментальным образом не меняет наш подход. Что фундаментальным образом определило наш подход, так это то, что режим Лукашенко пренебрëг суверенитетом, независимостью и в некотором роде территориальной целостностью Белоруссии, впустив российские силы на территорию, которая должна быть суверенной белорусской территорией, чтобы они начали оттуда атаку на южного соседа», — заявил Прайс.

По его словам, также негативным образом на отношения Вашингтона и Минска влияет ситуация с правами человека в Белоруссии. Нед Прайс подчеркнул, что США находятся в постоянном контакте с белорусской оппозицией.

Как сообщалоИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут с 30 августа по 5 сентября на 13 полигонах Восточного военного округа России.