Красноярск, , 02:54 — REGNUM Фонд развития территорий, созданный, в том числе, для восстановления прав пострадавших дольщиков, обратился с банкротным иском к ООО «Современные технологии строительства». Иск арбитраж Красноярского края к производству пока не принял, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В базе суда исковое заявление зарегистрировано 17 августа 2022 года.

В ЕГРЮЛ компания-ответчик зарегистрирована в сентябре 2017 года. Владельцы — Константин Шмидт (доля 75%) и Александр Лукошко. В единой информсистеме жилищного строительства фигурирует один проблемный объект, по которому данный застройщик нарушил сроки завершения строительства. Речь идёт о доме в пгт Емельяново одноимённого района Красноярского края, который строился на улице Посадской, 21. В доме планировалось 27 квартир и 326 нежилых помещений. Жилая площадь здания — 1 197 кв. м. В карточке долгостроя стоит отметка, что он на рассмотрении у Фонда развития, а «срок принятия решения наблюдательным советом Фонда — 2022 год».

Напомним, ранее банкротный иск фонд подал также к застройщику из подмосковной группы компаний «СитиСтрой» — ООО «Ситистрой» и трём хабаровским компаниям — ООО «Аметист», ООО «Томари-Оро» и ООО «Лидер». За всеми числятся проблемные жилые объекты.