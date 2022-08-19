Минск, , 16:09 — REGNUM Российским гражданам стали предлагать туристические поездки в Белоруссию для приобретения товаров и банковских карт. Первая поездка от российского туроператора FUN & SUN состоится 25 августа. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Флаги России и Белоруссии Mil.ru

В АТОР сообщили, что россияне смогут отправиться в шоп-тур в Белоруссию каждый четверг. Отправиться из Москвы в Минск предлагают на поезде или самолëте.

Там также рассказали подробную программу пребывания в Минске: в первый день туристов ждëт трансфер, заселение в четырехзвездочной гостинице и приветственный коктейль. Дальше все желающие могут получить консультации по выбору и оформлению карт Visa или Mastercard от белорусских банков, и при необходимости вместе с сопровождающим отправиться за этой услугой в банк.

В пятницу — шоппинг. Туристов проконсультируют, куда пойти за покупкой товаров ушедших из России брендов. Кроме того, при желании российские туристы смогут заказать экскурсии по Минску.

В субботу те, кто оформлял банковскую карту, еë получат. В воскресенье — обратный вылет в Москву.

В АТОР также сообщили стоимость шоп-тура — 4 дня и 3 ночи без перелëта стоит от 33 504 рублей на двоих. С перелëтом от 57 866 рублей за двоих.