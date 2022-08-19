Сакраменто, США, , 02:40 — REGNUM Несколько человек стали жертвами столкновения двух легкомоторных самолетов в городе Уотсонвилл в американском штате Калифорния, сообщил в своем микроблоге городской совет.

Легкомоторный самолет Inge Wallumrød

Инцидент произошел у взлетно-посадочной полосы, когда самолеты шли на посадку. На место выехали представители экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США произошла серия инцидентов с конвертопланами CV-22 Osprey. Американские вооруженные силы решили приостановить эксплуатацию всех таких аппаратов.

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