Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Упор Европы на «зеленую энергетику» вместе с ее идеализмом может привести к гибели сотен тысяч людей зимой 2022–2023 годов от холода, заявила публицист Кристин Тейт в газете The Hill.

Ветряк Цитата из к/ф «Ветер перемен», реж. Беттина Оберли. 2018. Швейцария, Франция

«Смертельная зима — результат собственного энергетического эксперимента Европы. Сочетание утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту», — заявила она.

Тейт добавила, что предпосылки энергетического кризиса в Европе были заложены еще несколько лет назад. По ее мнению, все попытки европейских стран перейти на альтернативные источники энергии обернулись катастрофой. Это, считает публицист, приведет к человеческим жертвам зимой.

Обозреватель отмечает, что подобные эксперименты с «зеленой энергетикой» в США могут также привести к катастрофе. По мнению автора, Вашингтону стоит обратить внимание на ситуацию с энергоносителями в Европе, чтобы не повторять подобных ошибок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Германии нашел способ отапливать жилой дом при помощи туалетной бумаги. Он положил рулон в консервную банку, залил спиртом и поджег. В итоге у немца получилось создать самодельную печь.