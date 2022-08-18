Вашингтон, 19 августа, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп мог уничтожить документы и улики, имевшиеся у него в имении Мар-а-Лаго, если бы заранее знал о готовящемся обыске. Такое предположение 18 августа сделало агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По данным агентства, сделать обыск тайным предложили сотрудники прокуратуры. Сам обыск проводился в связи с «умышленным удержанием информации по вопросам национальной безопасности», а также из-за «сокрытия государственных документов».

При этом бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что истинной причиной обысков в доме Трампа стала его растущая популярность среди граждан США.

В свою очередь, сын экс-главы Белого дома Эрик Трамп рассказал, что никакого уведомления о предстоящих обысках семья не получала, а расследование может быть связано с запросом Национального управления архивов и документации.

Напомним, обыск в имении Трампа во Флориде состоялся 8 августа. ФБР в результате обыска изъяло 11 коробок с документами, в том числе помеченные грифом «совершенно секретно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 54% сторонников Республиканской партии США уверены в безответственности федеральных правоохранительных органов, которые проводили обыск в доме экс-президента Дональда Трампа.