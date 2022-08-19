Богота, , 02:26 — REGNUM Власти Колумбии и Венесуэлы работают над координацией открытия общей границы, и решение указанного вопроса будет зависеть от правовых условий и общего восстановления двусторонних отношений. Об этом заявил колумбийский министр торговли Герман Умана во ходе форума в городе Кукуте возле границы двух стран.

Колумбия и Венесуэла Rαge

По словам чиновника, открытие не будет сопровождаться бурным ростом торговли в краткосрочной перспективе, но позволит восстановить контроль за районом, объятом сейчас нелегальной экономикой и контрабандой.

Умана отметил, что товарооборот между Колумбией и Венесуэлой в 2022 году может составить более $600 млн. Он добавил, что по итогам первого полугодия товарооборот между двумя странами достиг $316 млн, что сопоставимо с показателями всего прошлого года.

Двусторонние отношения Колумбии и Венесуэлы были разорваны в начале 2019 года после того, как Каракас выступил против членов венесуэльской оппозиции, поддерживаемых США и пытающихся переправить грузовики с гуманитарной в Венесуэлу через колумбийскую территорию.

Недавно избранный президент Колумбии Густаво Петро пообещал возобновить прерванные торговые отношения между двумя республиками.

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