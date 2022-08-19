Варшава, , 14:48 — REGNUM В Варшаве неизвестные избили белорусского блогера Мартина Крама, который уже пять лет живет в Польше. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Мартина, он со своей девушкой Юлей отдыхал на одной из танцплощадок на берегу Вислы. Пара уже собиралась уходить, как кто-то сильно ударил белоруску по затылку.

Белорусы пошли выяснять, кто это сделал. Между ними и поляками завязался конфликт. По словам Мартина, во время спора тот парень, который ударил его девушку, сказал ему по-польски «валите из Польши». Компания блогера стала снимать происходящее на камеру мобильного, чтобы зафиксировать лица своих обидчиков. Когда в кадр попал другой участник конфликта, тот побежал в сторону белорусов, стал хватать и бить блогера.

Сейчас Мартин ищет свидетелей инцидента. Личность одного из нападавших удалось установить благодаря видеозаписям. Полицейские переписали его данные и отпустили.

Как сообщало ИА REGNUM, Мартин Крам — бывший белорусский милиционер из Гродно. Около пяти лет назад он ушел из органов и уехал в Польшу, где, работая охранником, параллельно записывал юмористические видео для Instagram.