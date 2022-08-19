Минск, , 14:30 — REGNUM В пункт пропуска «Брест» 17 августа пришëл гражданин Польши и обратился к белорусским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

По данным Госпогранкомитета, решение пойти в Белоруссию и обратиться за защитой мужчина принял «из-за опасений за собственную жизнь и здоровье».

«Гражданина Польши пропустили через границу и рекомендовали обратиться в органы МВД за получением соответствующего статуса», — указали в пресс-службе Госпогранкомитета.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время это уже третий поляк, который обратился за предоставлением статуса беженца в Белоруссии.