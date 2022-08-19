Минск, , 14:23 — REGNUM Радиационная обстановка на территории Гомельской области в этом году является стабильной, уровни загрязнений по радиационному показателю не превышают установившиеся многолетние значения. Об этом сообщили в Минприроды Белоруссии.

Радиация PublicDomainPictures

Ведомство отметило, что выпустило заявление «в связи с распространением в интернете недостоверной, искажëнной информации относительно радиационной обстановки в Гомельской области».

«Радиационная обстановка на территории Гомельской области в текущем году является стабильной, уровни загрязнений по радиационному показателю не превышают установившиеся многолетние значения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья заявил, что в чернике и лисичках, которые собирают жители некоторых районов Гомельщины, зашкаливает цезий-137, в некоторых случаях его содержание намного выше нормы.