Вашингтон, 19 августа, 2022, 02:01 — ИА Регнум. США готовят новые поставки военной помощи киевскому режиму на общую сумму около $800 млн, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Источники утверждают, что для отправки очередной партии вооружений американские власти задействуют полномочия главы Белого дома Джо Байдена. Он имеет право передавать другим странам вооружения из американских запасов. При этом не исключается, что о выделении нового пакета военной помощи Киеву США могут объявить уже 19 августа. Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности страны поставлять украинским боевикам вооружения. Он добавил, что уже обсуждал военные поставки киевскому режиму с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.