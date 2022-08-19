Нью-Йорк, США, , 01:58 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 августа умеренным ростом.

Рост онлайн Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на символические 18,72 пункта (0,06%), до уровня 33 999,04 пункта. S& P 500 подорожал на 9,70 пункта (0,23%), до уровня 4283,74 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 27,22 пункта (0,21%), до уровня 12 965,34 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,51 (2,85%), до уровня $90,62 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 августа снижением.

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