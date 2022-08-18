Берлин, 19 августа, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Перспективы дальнейшего экономического развития Германии мрачны из-за роста цен на энергоносители и сбоев в цепочке поставок, говорится в ежемесячном отчете на сайте министерства финансов ФРГ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

В ведомстве отметили, что по итогам второго квартала 2022 года экономика страны находилась в стагнации.

«Значительное снижение поставок газа из России, постоянно высокий рост цен на энергоносители и другие товары, а также более длительные, чем ожидалось, сбои в цепочках поставок, в том числе в связи с так называемой политикой нулевого COVID в Китае, сильно сказались на развитии экономики», — сказано в документе.

В минфине добавили, что обновленный экономический прогноз по ФРГ должен быть представлен 12 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten написало о том, что энергокризис стал для экономики Германии «сокрушительным приговором».