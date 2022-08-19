Женева, Швейцария, , 01:39 — REGNUM Организаторы Женевского международного автосалона, проведение которого планировалось в феврале 2023 года, решили отказаться от зимнего смотра достижений мирового автопрома в Европе в пользу мероприятия в Дохе (Катар). Об этом было объявлено 18 августа по итогам состоявшегося в Берне заседания постоянного комитета мероприятия.

Женева Wikimedia.org

президент постоянного комитета Морис Турреттини «Ввиду неопределённости ситуации в глобальной экономике и геополитике, а также наличия рисков, связанных с пандемией, организаторы решили сосредоточить внимание исключительно на планировании события в Дохе (Катар) в ноябре 2023 года».

По словам организаторов, для подготовки февральской экспозиции в Женеве было сделано «всё возможное», но «риски превысили возможности» потенциальных участников.

исполнительный директор Женевского автосалона Сандро Мескита «В эти неопределённые времена многие бренды не были способны проявить приверженность проведению мероприятия в Европе… Теперь мы полностью сосредоточились на организации автосалона в Дохе».

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее прошёл 10-й Пусанский международный автосалон (BIMOS 2022).

Читайте также: Делягин объяснил, почему в РФ сжался рынок автомобильного кредитования

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее стартовал Международный автосалон Пусан-2022