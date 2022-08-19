Женева, Швейцария, 19 августа 2022, 01:39 — REGNUM Организаторы Женевского международного автосалона, проведение которого планировалось в феврале 2023 года, решили отказаться от зимнего смотра достижений мирового автопрома в Европе в пользу мероприятия в Дохе (Катар). Об этом было объявлено 18 августа по итогам состоявшегося в Берне заседания постоянного комитета мероприятия.
По словам организаторов, для подготовки февральской экспозиции в Женеве было сделано «всё возможное», но «риски превысили возможности» потенциальных участников.
Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее прошёл 10-й Пусанский международный автосалон (BIMOS 2022).
Читайте также: Делягин объяснил, почему в РФ сжался рынок автомобильного кредитования
Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее стартовал Международный автосалон Пусан-2022