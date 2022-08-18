Организаторы отменили запланированный на февраль Женевский автосалон
Женева, Швейцария, 19 августа, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Организаторы Женевского международного автосалона, проведение которого планировалось в феврале 2023 года, решили отказаться от зимнего смотра достижений мирового автопрома в Европе в пользу мероприятия в Дохе (Катар). Об этом было объявлено 18 августа по итогам состоявшегося в Берне заседания постоянного комитета мероприятия.
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Женева
«Ввиду неопределённости ситуации в глобальной экономике и геополитике, а также наличия рисков, связанных с пандемией, организаторы решили сосредоточить внимание исключительно на планировании события в Дохе (Катар) в ноябре 2023 года».
По словам организаторов, для подготовки февральской экспозиции в Женеве было сделано «всё возможное», но «риски превысили возможности» потенциальных участников.
«В эти неопределённые времена многие бренды не были способны проявить приверженность проведению мероприятия в Европе… Теперь мы полностью сосредоточились на организации автосалона в Дохе».
Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее прошёл 10-й Пусанский международный автосалон (BIMOS 2022).
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