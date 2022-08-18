Вильнюс, 19 августа, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Литвы выразило протест китайским властям из-за санкций в сфере транспорта, которые были введены Китаем против Вильнюса из-за контактов литовских официальных лиц с Тайванем. Об этом сообщило на своем сайте МИД Литвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Отмечается, что соответствующая нота была вручена поверенному в делах КНР в Вильнюсе Цюй Байхуа. В ведомстве подчеркнули, что подобные «односторонние шаги» Китая не обоснованы, а также нарушают международное право и суверенитет Литвы.

В министерстве потребовали от Пекина отозвать принятые санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа делегация литовских чиновников во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте прибыла с визитом на Тайвань. 12 августа Китай ввел против неё персональные санкции, содержание которых не раскрывается. Кроме того, китайские власти объявили о прекращении сотрудничества с Вильнюсом в транспортной сфере.