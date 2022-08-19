Лима, , 01:18 — REGNUM Как минимум два человека пострадали в результате нападения быка на автостраде в Перу. Об этом 18 августа сообщает El Comercio.

Радостный бык Александр Погожев © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в городе Лурине, на юге Перу, недалеко от столицы государства. Бык умудрился выбраться из перевозившего его грузовика и стал нападать на расположенные поблизости торговые точки, а также на проезжавшие мимо автомобили.

Бык успел разгромить несколько торговых точек, прежде, чем на место происшествия прибыли двое полицейских на мотоциклах и попытались остановить разъярённое животное. Бык атаковал стражей закона, в результате оба полицейских-мотоциклиста были госпитализированы.

Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное. Быка удалось нейтрализовать и поймать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Башкирии оштрафовали предприятие после нападения быка на животновода.

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