Гавана, , 01:15 — REGNUM Не менее 16 человек стали жертвами крупного пожара на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас, сообщило на своем сайте министерство здравоохранения Кубы.

Флаг Кубы GregMontani

Ранее погибшими считались только шестеро человек, а еще десять — числились в списках пропавших без вести. Кроме того, в результате происшествия пострадали 130 человек. 18 пострадавших находятся в больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтехранилище в Матансасе вспыхнул 5 августа после удара молнии в один из резервуаров на объекте. Возгорание ликвидировали только через семь суток. 17 августа власти Кубы объявили траур по погибшим в результате инцидента.

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